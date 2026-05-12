Le chef de l'Etat a reçu la Directrice de NBA Africa

Madame Clare Akamanzi, Directrice de NBA Africa, a été reçue en audience par le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête d'une délégation dont faisait partie Monsieur Amadou Gallo Fall, Président de la Basketball Africa League.



Saluant la vision portée par le Chef de l'État pour le sport et la qualité reconnue de l'école sénégalaise de basket-ball, la délégation a plaidé pour un approfondissement substantiel du partenariat avec le Sénégal. Un accord en cours de finalisation avec l'APIX viendra prochainement structurer cette ambition partagée.



L'approche retenue épouse la conviction maintes fois exprimée par le Chef de l'État. Faire du sport une véritable industrie, en articulation avec les industries culturelles et créatives, autour d'un modèle économique innovant pleinement aligné sur l'agenda national de transformation. Une vision qui se traduira concrètement par des retombées tangibles, en emplois, en revenus et en rayonnement, pour la jeunesse et pour les territoires.



À l'horizon proche, une étape décisive se dessine. Les deux parties partagent désormais la conviction que la prochaine édition de la Basketball Africa League pourrait revenir à Dakar dès l'année prochaine.