AFROBASKET FÉMININ : INVITE À ’’L’UNION DES CŒURS’’ POUR SOUTENIR LES LIONNES

Le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSB), Maître Babacar Ndiaye, a invité, vendredi, à ’’l’union des cœurs’’ pour soutenir les Lionnes à l’Afrobasket qui démarre samedi au palais des sports ’’Dakar Arena’’ de Diamniadio jusqu’au 18 août.



’’Je profite de l’occasion pour lancer un appel à l’unité, à l’union des cœurs pour soutenir les Lionnes. Je lance un appel au rassemblement derrière les Lionnes et à la mobilisation pour remplir le Dakar Arena samedi à l’ouverture de l’Afrobasket’’, a-t-il dit lors de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lionnes.



La ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Néné Fatoumata Tall, assurant l’intérim du ministre des Sports Matar Ba, absent du territoire national, a remis le drapeau à l’équipe nationale féminine.



S’adressant aux joueuses, le président de la Fédération sénégalaise de basketball leur a lancé : ’’Vous avez l’obligation de défendre vacillement avec abnégation , courage et détermination les couleurs de ce drapeau’’.



’’A chaque fois que vous devez vous battre, vous vous êtes battues. A chaque fois que vous êtes tombées, vous êtes tombées les armes à la main’’, a souligné le président de la FSB.



Me Babacar Ndiaye a rappelé la performance ces quatre dernières années des Lionnes, en rappelant leur trophée en 2015, la deuxième place en 2017 au Mali à l’Afrobasket et une bonne participation au Mondial l’année dernière.



’’A domicile, vous aurez la pression du public. C’est aussi un avantage. Jouer chez soi devant ses parents, dans un stade où vous avez vos repères, doit être considéré comme un avantage’’, a-t-il souligné.



Pour sa part , la ministre de la Jeunesse a rappelé que les Lionnes occupent une place importante dans le panthéon du sport sénégalais



Elle leur a demandé de ’’maintenir le flambeau’’ légué par les anciennes, les invitant à ’’offrir’’ au chef de l’Etat et au peuple sénégalais le premier trophée international lors de cet Afrobasket organisé au ’’Dakar Arena’’.



Le Sénégal repart à la conquête du titre continental avec une équipe mixte, composée de joueuses expérimentées (Astou Traoré, Bintou Diémé, Coumba Sarr, Mame Diodio Diouf, Mame Marie Sy, Maïmouna Diarra et Ndèye Sène) mais aussi de novices (Yacine Diop, Lena Niang, Fatou Diagne entre autres).



Les Lionnes auront toutefois en face des adversaires jugées redoutables comme les championnes d’Afrique en titre, le Nigeria, mais également l’Angola, le Mali et la Mozambique.



Le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie de l’Egypte et de la Côte d’Ivoire.



Le champion d’Afrique en titre, le Nigeria, partage la poule B avec le Cameroun et la Tunisie.



La poule C regroupe le Mali, la République démocratique du Congo et l’Angola, la poule D étant constituée du Mozambique, du Cap-Vert et du Kenya.



Chaque équipe rencontrera ses adversaires de son groupe en aller simple.



Les équipes qui finiront en tête de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les deuxième et troisième joueront le tour de qualification pour les quarts de finale.



Le Nigeria est détenteur du trophée, le Sénégal vice-champion.



Les matchs de l’Afrobasket 2019 se dérouleront au "Dakar Arena", salle de basket située à Diamniadio, à la sortie de la capitale sénégalaise.









aps