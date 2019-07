AGRITRANS : « J’ai été administrateur (...) et pendant toute la période où j’ai été gérant, il n’y a eu aucune activité qu’Agritrans a effectuée, ni au Sénégal, ni ailleurs » (Abdoulaye THIMBO)

Après plus de cinq (5) tours d’horloge, le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo est sorti de la Brigade des Affaires Générales de la DIC, décontracté.

Sous son boubou de couleur jaune, il est accueilli par quelques uns de ses proches qui l’ont durant toute la matinée attendu dans les alentours du palais de justice de Dakar.

Il est aussitôt monté à bord de son 4X4 de couleur grise, mais sera interpellé sur son sentiment suite à son face à face avec les enquêteurs de la Bag. ‘’Comme tout citoyen sénégalais, j’ai répondu à une enquête de la police, je suis venu et j’ai répondu aux questions qui m’ont été posées’’, dira-t-il.

À la question sur la sortie d’El Hadj Hamidou Kassé sur le plateau d’un organe de presse étrangère, chargeant la société Agritrans dont il est l’administrateur, Abdoulaye Timbo esquive. ‘’Cela je n’en parle pas, je suis venu juste pour déférer à la convocation de la police et j’ai répondu aux questions auxquelles m’ont soumis les enquêteurs’’. Le maire de la ville de Pikine non moins oncle du président Macky Sall ajoute n’avoir aucune version à livrer sur cette affaire résultant de l’enquête de la BBC sur ‘’un scandale à 10 milliards de dollars’’ et dans laquelle est impliqué le frère du président, Aliou Sall. Il est catégorique : ‘’je ne sais rien de cette affaire. Comme je l’ai dis auparavant, j’ai été administrateur à la création d’Agritrans et pendant toute la période où j’ai été gérant de la société, il n’y a eu aucune activité qu’Agritrans a effectué, ni au Sénégal, ni ailleurs’’ a-t-il martelé. Sur le virement de 250.000$ qu’aurait perçu Agritrans, il confiera n’être au courant d’un quelconque transfert de fonds...