AIBD: 19 passagers de Air Sénégal bloqués à Dakar

Selon la Rfm, 19 passagers de Air Sénégal sont bloqués depuis 9 h à l’aéroport international Blaise de Diagne de Dakar. Laissés à eux mêmes, ils déplorent le manque d’information après avoir été informés que l’avion était plein.



« Nous sommes arrivés 2h avant ou même 3h. A un moment donné, on nous dit que l’avion est plein. Ils disent qu’ils vont nous mettre dans un autre avion, soit Air France. Il est déjà 12h. On est pas parti à l’hôtel, et on a aucun document qui atteste qu’on prendra Air France« , a dénoncé Thierno Agne , un des passagers.



Il ajoute qu’on leur a aussi proposé de prendre un autre vol de Air Sénégal lundi matin. Ce qui étonne le plus M. Agne, c’est d’avoir vu des voyageurs venus après eux, c’est-à-dire en retard, être embarqués dans l’avion supposé être plein.













