AIBD : Attention aux voleurs de bagages !

Les mauvaises pratiques de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar se font jour à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Certaines personnes, préposées au transport des bagages de l'avion au tapis roulant, volent tout simplement les bagages des passagers.

Plus grave, signale L'Observateur, même les valises ou sacs filmés pour des raisons de sécurité sont déchirés pour être visités. Et, pas plus tard que jeudi dernier, trois passagers du vol Air France ont subi la loi de ces voleurs, leurs valises ayant été lacérées et des objets emportés.

Deux d'entre eux ont préféré ne pas faire de réclamations, car étant convaincus qu'elles ne serviront à rien. Car, selon eux, les autorités de l'aéroport semblent être des complices. En effet, malgré plusieurs plaintes, rien n'est fait pour mettre les voleurs hors d'état de buire.