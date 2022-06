AIBD/Confiscation du passeport du colonel Kébé : la véritable raison connue...

On en sait un peu plus de la confiscation du passeport du colonel Kébé. Et comme nous vous l'annoncions, de retour au Sénégal, après plusieurs mois passés aux États-Unis, le colonel à la retraite, Abdourahim Kébé, a été interpellé à l’aéroport international Blaise Diagne et son passeport confisqué plusieurs heures durant.



Interrogé par Dakaractu, ce denier avait, affirmé ne pas connaître les véritables raisons, qui ont poussé la police des airs de l'AIBD à confisquer son passeport. Dakaractu est en mesure d'affirmer que c'est parce que le colonel Kébé n'avait pas renouvelé son autorisation de sortie du territoire national.



Pour rappel, en 2019, le colonel Kébé avait été interdit de sortie du territoire national sans autorisation expresse du juge...