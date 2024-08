AIBD : Lat Diop arrêté avec deux passeports, puis relâché ; enquête en cours…

L’ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a été interpellé à l’AIBD alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol Air France. Lors du contrôle de police, il a été arrêté en possession de son passeport ordinaire. Interrogé sur l’éventuelle possession d’un passeport diplomatique, Lat Diop a nié en avoir un.



Cependant, une fois conduit en zone de rétention administrative, il aurait présenté un passeport diplomatique, délivré lorsqu’il était ministre des Sports. Ce passeport a été confisqué, car il n’occupe plus cette fonction depuis le départ de Macky Sall du pouvoir.



Et c’est ainsi que l’ancien ministre, après son voyage avorté, est rentré chez lui sans aucune notification..



L’interpellation de Lat Diop semble liée à des plaintes, selon les sources de la RFM, qui indiquent également que des enquêtes sont en cours sur sa gestion au ministère des Sports et à la direction générale de la LONASE, où il a précédemment exercé des postes de responsabilité.



































































































