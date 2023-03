AIBD/ Le système biométrique en panne: Les voyageurs broient du noir avec de longues files d'attentes

Le manque de sérieux handicape beaucoup les politiques et la gestion des affaires et infrastructures étatiques. Le système biométrique de l’Aéroport international Blaise Diagne connaît une panne depuis quelques jours. Rien, regrette-t-on, n’est fait pour régler ce problème. Presque, 60% des ordinateurs ne fonctionnent plus. Grave !



Les usagers ou voyageurs de l’Aibd, outrés pensent que l’Etat laisse souvent faire. Ces derniers se plaignent même que rien ne contraint les responsables à bien veiller aux investissements étatiques. Mais, cette absence ou manque de réactivité dans la réparation et l’entretien des outils utiles pour répondre aux exigences et normes internationales semble n’être pas de rigueur.



Ainsi, les voyageurs estiment que les responsables de l’Aéroport ne devraient pas être des attentistes qui observent sans réagir pour des détails qui impactent la vie des voyageurs qui voyagent ou transitent via, le Sénégal.

















































