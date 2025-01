AIBD: des passagers en colère tentent de bloquer l’accès d’embarquement

Scène inhabituelle à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Des passagers en colère ont tenté de bloquer l’accès d’embarquement. Selon le journal, Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, «le personnel de sécurité a dû rapidement intervenir pour arranger les choses



A l’origine du problème, 200 passagers vol de la compagnie low-cost Transavia à destination de Nantes, bloqués depuis lundi à l’aéroport. Une cinquante de passagers dont des familles ayant des enfants en bas âge ont pu se procurer des billets sur le vol d’Air France de 23h, le même soir, rapportent nos confrères.





Qui renseignent que les autres passagers, environ 150, transférés vers des hôtels de proximité, dénoncent les conditions d’hébergement. « Nous avons été logés dans des conditions miteuses. Certains n’avaient pas d’eau dans leur chambre, ont-ils pesté dans les colonnes du journal Les Echos.



Et ce n’est pas tout, martèle l’un d’eux, Thomas GUILMAND, qui devait embarquer avec sa femme: « Vers 17h, [lundi], on nous a annoncé que notre vol était annulé pour des raisons techniques. On nous conseille d’acheter un billet pour un autre vol. Ceux qui ont les moyens le font car ça monte à 1000 euros. Le pire, c’est que l’avion est bien là, sur le tarmac. On nous a dit que ce n’était pas un problème technique, mais un manque d’équipage »

























































walf