AIDE ALIMENTAIRE : DES ‘’MANQUEMENTS’’ DANS L’IDENTIFICATION DES AYANTS DROIT À SÉDHIOU

Des ‘’insuffisances’’ ont été relevées dans l’enrôlement des ménages qui doivent bénéficier, dans la région de Sédhiou (sud), de l’aide alimentaire accordée par l’Etat pour réduire les effets de la pandémie de coronavirus, a appris l’APS du Comité de suivi du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19.





Les manquements sont constatés dans le Registre national unique (RNU), qui a ‘’omis une grande partie des personnes en situation de handicap, dans l’ensemble de la région’’, a souligné Pape Diop, chef des opérations dudit comité.



Il a dressé ce constat lors d’une réunion avec des acteurs des secteurs économiques affectés par la crise sanitaire, dans la région de Sédhiou.



Des recommandations ont été faites, lors de la réunion, en faveur d’un recensement des personnes omises dans le RNU et étant en situation de handicap.



Les participants ont suggéré aux collectivités territoriales de la région de Sédhiou de travailler ensemble pour ‘’éviter toute discordance dans l’exécution des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19’’.



Selon M. Diop, la rencontre a été organisée dans le cadre d’une tournée qu’effectue le Comité de suivi pour ‘’diagnostiquer’’ la mise en œuvre du plan de résilience économique et sociale lancé par le chef de l’Etat, dans le cadre de la riposte au Covid-19.



Il a salué le travail du comité régional et des comités départementaux chargés de mettre en œuvre les décisions prises pour l’exécution de ce plan.



‘’Je me réjouis de la gestion du Covid-19 à Sédhiou, où nous sommes aujourd’hui pour voir ce qui a été fait et les manquements notés’’, a expliqué M. Diop.















































aps