AIR FRANCE RÉPOND À L’ANACIM ET ATTRIBUE L’ANNONCE À UNE "CERTAINE PRESSE"

Mise en demeure par l’ANACIM à cause d’une annonce de reprise des vols commerciaux vers Dakar alors que l’espace aérien du Sénégal est encore fermé, la compagnie Air France n’a pas tardé à délivrer sa réponse. Dans la foulée, à la même date du 14 mai 2020, Laure Daynié, Directrice Air France KLM Sénégal, attribue l’annonce en question à une certaine presse. « Nous tenons à démentir avec la plus forte véhémence ces informations qui circulent par voie de presse. Air France KLM présente au Sénégal depuis 84 ans veille scrupuleusement au respect des règlementations et procédures du pays hôte. Dans cet état d’esprit, nous ne prendrions pas la liberté de telles communications sans avoir reçu l’approbation des autorités compétentes », a-t-elle indiqué dans sa lettre-réponse.





































