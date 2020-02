AIR SENEGAL s'installe dans les retards

Le vol HC 403 de Air Sénégal assurant la liaison Dakar - Paris à connu cette nuit un retard de plus de 4h. Prévu pour 00h15, c'est à 04h41 que l'Airbus A330 Sine Saloum a pris son envol au niveau de l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Pendant ce temps, sa concurrente sur la même ligne avait fini de rallier Paris, avec un départ à l'heure et une arrivée de 37 minutes en avance sur l'horaire prévu. Notre pavillon national en plus d'un an de service traîne la réputation de ne pas faire de la ponctualité son fort. Ce lundi le vol Dakar - Marseille - Barcelone avait aussi connu un retard de 2h30 impactant le vol retour qui s'est posé à Diass le même jour à 16h29 alors qu'il était attendu à 14h05.

Rappelons que le Président Sall a instruit les autorités sénégalaises d'emprunter la compagnie nationale lors des déplacements officiels.