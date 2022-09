AL MUNTAQA BÉNIT MACKY : « Je réitère ce que j’avais dit. Je n’ai que Serigne Touba et c’est à lui que je t’ai confié »

La tradition a été encore une fois de plus respectée. Le Président de la République a effectué sa visite habituelle d’avant-magal. En réponse à l’engagement qu’il a de ne jamais changer d’attitude vis-à-vis Touba, Serigne Mountakha Mbacké a choisi de renforcer sa bénédiction envers son hôte.



D’un ton limpide et ferme, il se contentera de lui renouveler ses prières et de lui marteler son satisfecit par rapport à tout ce qui précède. « Je ne ferai que me répéter, réitérer mes prières en son endroit. Je renforce aussi la volonté que j’ai de le confier davantage à Serigne Touba. Je n’ai que Serigne Touba et ne veux rien d’autre que Serigne Touba. Il n’a rien à espérer de personne d’autre que Serigne Touba ».



Un discours succinct qu’il voudra étayer par l’intervention de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Ce que ce dernier fera en revenant dans le détail la satisfaction du Patriarche. « Le Khalife te renouvelle son attachement et se félicite de l’intérêt que tu portes à la ville de Touba. Il te remercie pour tout ce que tu fais, de la construction des routes à celle des forages en passant par l’assainissement. Il prie pour que Dieu t’accompagne et t’accorde succès dans les projets ».







































