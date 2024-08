ALAIN DELON: UNE FIN DE VIE ASSOMBRIE PAR DES TENSIONS ENTRE SES ENFANTS

Ils étaient sa fierté mais dans les derniers mois de sa vie, ils se sont déchirés sous ses yeux. Le clan d'Alain, ses trois enfants Anthony Delon, Anouchka Delon et Alain-Fabien Delon, se sont livrés cette année à une virulente lutte fratricide quant au sort de la star, affaiblie par la maladie.



Alors qu'Anouchka Delon souhaitait rapatrier à Genève son père, Anthony Delon et Alain-Fabien Delon préféraient respecter les volontés du vieil acteur: "Finir ses jours à Douchy est sa dernière volonté et elle sera respectée", avait-il déclaré dans Paris Match. Il y est mort ce dimanche 18 août.



Alain Delon, qui ne pouvait plus bouger et parlait à peine, vivait dans sa demeure du Loiret avec son chien Loubo. En début d'année, il avait eu la surprise de découvrir une interview choc de son fils Anthony qui dénonçait l'état de santé déclinant de la star de 88 ans et accusait Anouchka de le manipuler.



Anthony Delon accusait notamment Anouchka Delon, qui vit en Suisse, de vouloir "ramener" la star auprès d'elle pour des raisons fiscales. Cette dernière, de son côté, mettait en avant des raisons médicales pour justifier un rapatriement.



Dans les semaines qui avaient suivi, les trois enfants Delon s'étaient attaqués par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de la presse et de leurs avocats, chacun se renvoyant la responsabilité.



Anouchka Delon a aussi attaqué ses deux frères en justice pour atteinte à la vie privée après la diffusion de l'enregistrement d'une conversation entre elle et son père. Le procès doit se tenir en avril 2025 à Paris.



Différences de traitement

Ces conflits étaient le reflet de l'éducation qu'ils avaient reçue et des différences de traitement entre Anouchka et ses frères. Le comédien a toujours eu conscience de ses difficultés dans le rôle de père. "Je ne suis pas sûr d'avoir été un bon père pour eux, ni un bon grand-père. Ai-je été à la hauteur? Je ne le crois pas", confiait-il en 2018 à Paris Match.



Marqué par une enfance malheureuse et solitaire, l'acteur a imposé à ses fils une éducation particulièrement brutale, que son aîné Anthony décrit dans le livre Entre chien et loup (2023): "J'aurais pu en déduire que cet homme, mon père, ne m'aimait pas, et ainsi le laisser anéantir une partie de moi".



Une relation conflictuelle qui contraste avec l'amour que Delon porte à sa fille Anouchka, née en 1990 et décrite régulièrement comme la "femme de (sa) vie". Cette complicité amène la jeune comédienne à être seule invitée en mai 2019 à Cannes pour remettre la Palme d'Or d'honneur à son père, quelques mois avant l'AVC qui a marqué le début de son déclin.



L'acteur avait enfin pris des dispositions très favorables à sa fille, gérante de la société Alain Delon International Distribution, en matière d'héritage.



"Ma soeur, elle a 50% de toute la fortune de mon père. Mon frère (Alain-Fabien, le cadet) et moi, on est ce qu'on appelle à la part de réserve, donc on a 25%", détaillait Anthony en janvier 2024, quand la guerre fratricide a éclaté au grand jour.



"Mal-être"



Si les trois enfants ont les mêmes initiales que leur père (A.D.), chacun a connu un destin différent. Anthony naît en 1964. Fruit des amours de la star avec l'actrice Nathalie Delon, le garçon va connaître une enfance agitée, marquée par le divorce et l'absence de ses parents.



Mêmes yeux bleus, démarche féline, faux airs de voyou... Après des passages en maison de correction puis en prison pour détention d'armes, il se lance dans le cinéma mais peine à se défaire de l'étiquette de "fils de"... et préfère se consacrer à la mode, via une ligne de blousons de cuir, baptisée AD, contre laquelle son père lui intentera un procès.



Alain-Fabien naît en 1994 du couple que l'acteur forme avec la mannequin néerlandaise Rosalie Van Breemen: le jeune homme, quatre ans plus jeune que sa soeur Anouchka, fait d'abord parler de lui pour un coup de feu survenu lors d'une fête qu'il avait organisée, mineur.



Il écopera d'une peine de prison avec sursis et confessera son mal-être dans un livre: De la race des seigneurs (2019), l'histoire d'un apprenti comédien rêvant d'égaler son père, un célèbre acteur.



Semblant plus apaisé, le trentenaire avait mis en ligne fin décembre 2023 des photos du réveillon de Noël à Douchy, le montrant à table aux côtés de son père, d'Anthony et de ses filles, Lou et Liv. L'absence d'Anouchka avait été remarquée.







Après plusieurs mois de brouilles, les trois enfants se sont réconciliés à sa mort en signant un communiqué commun: "Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que (son chien) Loubo, ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens".