ALERTE MÉTÉO | RISQUES D’ORAGES ET D’AVERSES PENDANT LE GAMOU, PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Les autorités météorologiques annoncent des risques d’orages et d’averses accompagnés de vents violents dans plusieurs régions du Sénégal, y compris Tivaouane et d’autres cités religieuses où se tient actuellement le Gamou. Ces conditions climatiques peuvent poser des risques pour la sécurité des pèlerins et des participants.



En raison de ces prévisions, les organisateurs et les autorités locales appellent les populations à la vigilance lors de leurs déplacements. Il est fortement recommandé de prendre des dispositions adéquates pour se protéger, notamment en évitant les zones à risque d’inondations et en sécurisant les abris provisoires. Les autorités conseillent également aux fidèles de limiter les déplacements non essentiels pendant les périodes d’intempéries et de suivre les consignes de sécurité émises par les services météorologiques et de protection civile.



Le Gamou, rassemblement religieux de grande envergure, attire des milliers de fidèles à travers le pays et au-delà. Afin d’assurer la sécurité de tous, les forces de sécurité et de secours sont mobilisées pour intervenir en cas de besoin.



Les autorités appellent chacun à redoubler de prudence et à veiller à la sécurité de leurs proches, tout en gardant un œil sur les mises à jour météorologiques.













































































Rts