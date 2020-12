ALIOU SANÉ : " SI MACKY S’ENTÊTE, IL DEVRA PASSER SUR NOS CADAVRES"

Le coordonnateur du mouvement « Y en a marre » est formel. Selon Aliou Sané, Macky Sall ne se présentera pas à la prochaine élection présidentielle, prévue en 2024. « Macky Sall partira. Il est à son dernier mandat et partira », a déclaré Aliou Sané, sur RFM. Qui, très en verve, poursuit : « Il appartiendra maintenant au président de la République de choisir de quelle manière il partira. Il peut passer par la grande porte en faisant deux mandats et partir. Le cas échéant, son nom sera gravé dans les annales de l’histoire politique du Sénégal. Et s’il s’entête à se présenter pour une troisième fois, il va passer sur nos cadavres. Nous sommes déterminés à mener le combat jusqu’au bout ».



Cependant, Aliou Sané pense que la jeunesse africaine doit unir sa force pour lutter contre ce qu’il appelle la pandémie du troisième mandat. Laquelle, constate-t-il pour le regretter, est en train de saper la démocratie en Afrique. « Notre rôle c’est de se questionner sur la détermination et l’engagement des jeunes africains à lutter contre le problème des troisièmes mandats. Il faut en faire une cause commune afin de contraindre les dirigeants à s’éterniser au pouvoir », dit-il.





















































emediasn