ALY NGOUILLE NDIAYE ANNONCE L’OUVERTURE DES ESPACES CULTURELS PUBLICS

Bonne nouvelle pour les artistes. Aly Ngouille Ndiay, ministre de l’Intérieur, autorise l’ouverture des espaces culturels pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes. L’information est rendue publique par la Coalition des acteurs de la musique du Sénégal. Laquelle a été reçue le 17 septembre 2020.



Le ministre, informe la même coalition, s’es engagé à consulter, cette semaine, son collègue de la Santé pour voir si toutes les grandes salles et espaces culturels peuvent reprendre leurs activités. En effet, il faut rappeler que 3 milliards de francs CFA ont été alloués à la culture. Et, 50 % de cette somme était destinée à 11 816 artistes et auxiliaires de notre sous-secteur, représentant un appui moyen de 127 148 FCFA par personne après 4 mois d’inactivité ; soit l’équivalent d’un cachet moyen de 1059 FCFA par jour et par travailleur du spectacle vivant.









































emediasn