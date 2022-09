AMADOU BA A ÉTÉ NOMMÉ PREMIER MINISTRE POUR SA COMPÉTENCE, SON DÉVOUEMENT ET SON EFFICACITÉ (PRÉSIDENCE)

Macky Sall a nommé Amadou Ba Premier ministre en raison de sa ‘’compétence’’, de son ‘’dévouement’’, de son ‘’pragmatisme’’ et de son ‘’efficacité’’ dans le traitement des urgences, a déclaré, samedi, à Dakar, le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Bâ.







Toutes ces qualités ont conduit le président de la République à choisir l’ancien ministre des Finances, de l’Economie, du Plan, puis des Affaires étrangères pour la restauration du poste de Premier ministre, a dit M. Bâ.







Amadou Ba, un inspecteur des impôts et domaines âgé de 61 ans, est chargé de constituer un ‘’gouvernement de combat’’, ‘’respectueux de l’Etat de droit’’, a-t-il affirmé en publiant le décret nommant Amadou Ba à la tête de la nouvelle équipe gouvernementale.







‘’L’écoute, l’humilité et la proximité, l’efficacité et l’équité dans la prise en charge des préoccupations et des aspirations légitimes de l’ensemble des forces vives de la nation’’ doivent caractériser les futurs ministres, a ajouté Oumar Samba Bâ.







Amadou Ba est le quatrième Premier ministre de Macky Sall, après Abdoul Mbaye (2012-2013), Aminata Touré (2013-2014) et Mahammed Dionne (2014-2019).





Ancien directeur général des impôts et des domaines, il fait partie des responsables de l’Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, dans le département de Dakar.







Macky Sall a ‘’remercié’’ le gouvernement sortant pour son ‘’engagement et le travail de qualité accompli pendant vingt-deux mois, dans un contexte économique et social difficile’’, a dit le secrétaire général de la présidence de la République.



































aps