AMADOU BÂ FAIT LE BILAN DE FORCE COVID-19 DIASPORA, VENDREDI

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Bâ, animera une conférence de presse, vendredi à partir de 17 heures, dans les locaux de son ministère.



Au cours de sa rencontre avec la presse, M. Bâ "fera le bilan provisoire d’exécution du plan sectoriel de contingence" de son ministère (Force Covid-19 diaspora), indique un communiqué.



"Il procédera aussi au lancement officiel des opérations de recensement de la diaspora et à la présentation des nouveaux passeports biométriques diplomatique et de service", ajoute la même source.















































aps