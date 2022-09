AMADOU BA SE PROMET DE ‘’METTRE EN ŒUVRE AVEC SUCCÈS LA VISION’’ DU CHEF DE L’ETAT

Le nouveau Premier ministre, Amadou Ba, a promis, samedi, à Dakar, de ‘’mettre en œuvre avec succès la vision’’ du président de la République articulée autour du Plan Sénégal émergent.



M. Ba a dit que sa mission va essentiellement consister à ‘’améliorer le pouvoir d’achat des ménages, la stabilité des prix, la sécurité, le logement, l’assainissement, la formation professionnelle, l’entrepreneuriat et l’emploi’’.



Sa mission va s’exercer ‘’dans un Etat de droit’’, a-t-il dit aux journalistes, au palais de la République, quelques minutes après la publication du décret le nommant Premier ministre.



‘’Le président de la République (…) a décidé de me nommer Premier ministre. Je devrais être à ses côtés pour l’aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le Plan Sénégal émergent’’, a affirmé Amadou Ba.



Le nouveau chef du gouvernement, âgé de 61 ans, est un inspecteur des impôts et des domaines. Il a été ministre de l’Economie et des Finances, puis de l’Economie, des Finances et du Plan, des Affaires étrangères ensuite.



Amadou Ba est le premier à occuper le poste de Premier ministre après sa restauration en décembre dernier.



Il est le quatrième chef du gouvernement sous la présidence de Macky Sall, après Abdoul Mbaye (2012-2013), Aminata Touré (2013-2014) et Mahammed Dionne (2014-2019).



Amadou Ba, ancien directeur général des impôts et des domaines, est un responsable de l’Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, dans le département de Dakar.



































aps