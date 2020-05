AMADOU LY : « AKILEE EST PRÊTE À RENÉGOCIER »

Akilee est prête à renégocier son contrat avec la Senelec, lequel nourrit la polémique. Invité du Grand Jury, ce dimanche, 31 mai, Amadou LY, le Directeur général de la société technologique de services énergétiques, a annoncé des concertations entre les deux parties allant dans ce sens.



« Je trouve extrêmement regrettable que tout ce bruit ait eu à se développer autour de ce contrat-là. Peut-être que ce n’est pas trop tard, cela peut toujours très bien se passer comme ça l’a été au cours des trois dernières années. Ce n’est pas maintenant que Senelec et Akilee ont commencé à travailler ensemble. Ce n’est pas une question en termes de concession. Parce que, le contrat prévoit même la possibilité de discuter. C’est normal, un contrat d’une durée de dix ans avec un certain nombre de paramètres qui peuvent évoluer et qui ont été pris en compte. J’entends parfois parler par exemple de l’évolution technologique, l’annexe 5 du contrat prévoit cette notion. (...) Donc oui, nous allons trouver des accords, c’est une certitude. En tout cas, Akilee est totalement ouverte à cela », a-t-il expliqué, signalant la tenue prochaine de réunions pour trouver une solution.



Emedia.sn