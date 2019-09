AMICAL CONTRE LE BRÉSIL : 4 FINALISTES DE LA CAN 2019 À QUAI

Quatre joueurs ayant pris part à la CAN 2019 n’ont pas été rappelés pour le match amical que le Sénégal doit jouer contre le Brésil le 10 octobre prochain, a appris l’APS.



Il s’agit des attaquants Mbaye Diagne (Bruges, Belgique), Henri Saivet (Newcastle, Angleterre), du défenseur Pape Abou Cissé (Olympiakos, Grèce) et du milieu de terrain Alfred Ndiaye qui vient de rejoindre l’Arabie Saoudite.





Le sélectionneur national a en revanche rappelé Pape Djibril Diaw (Nancy, France), Racine Coly (Nice, France), Mamadou Loum Ndiaye (Porto, Portugal) et Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre).



Voici la liste des 23 joueurs retenus :



Gardiens : Edouard Mendy (Rennes, France), Alfred Gomis (Dijon, France), Abdoulaye Diallo (Gençlerbirligi, Turquie)



Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Lamine Gassama (Goztepe, Turquie), Moussa Wagué (Barcelone, Espagne), Racine Coly (Nice, France), Pape Djibril Diaw (SM Caen, France), Saliou Ciss (Nancy, France), Salif Sané (Shalke04, Allemagne), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre).



Milieux : Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Pape Alioune Ndiaye (Stoke City, Angleterre), Krépin Diatta (Bruges, Belgique), Sidy Sarr (Nimes, France), Loum Ndiaye (Porto, Portugal).



Attaquants : Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Mbaye Niang (Rennes, France), Ismaila Sarr (Watford, Angleterre), Keita Baldé (Monaco, France), Sada Thioub (Angers, France), Habib Diallo (Metz, France), Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre).