AMINATA TOURÉ « MIMI » sur la Déclaration conjointe des anciens présidents : POUR LA STABILITÉ DU PAYS, IL FAUT ALLER À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE CAR MACKY SALL NE SERA PLUS PRÉSIDENT À PARTIR DU 2 AVRIL.

Tous les sénégalais sont aujourd’hui préoccupés par la préservation de la paix au Sénégal. Il faut rappeler que Le Président Macky Sall n’a cessé d’agresser notre Démocratie bâtie par des générations de militants de la Démocratie. Lors des manifestations de Mars 2021, de 2023 et depuis trois jours, de nombreux jeunes sénégalais ont été tués lors des manifestations et plus de 2000 jeunes croupissent toujours en prison. La presse n’a pas été épargnée avec l’arrestation de nombreux journalistes et la coupure du signal de chaîne de télévision. Je reste convaincue que la meilleure manière de préserver notre stabilité légendaire c’est de respecter la Constitution du Sénégal en organisant l’élection présidentielle à la date échue du 25 février car il ne peut être question d’une extension illégale du mandat du Président Macky Sall au delà du 2 avril prochain, fin de son second mandat. Après l’élection du nouveau Président de la République, de larges concertations pourront se mener pour mettre fin à l’hyper-présidentialisme et mettre en application les recommandations des Assises nationales afin de consolider les bases de notre Démocratie et de notre Etat de Droit.

















































































