ANGLETERRE- CHELSEA TIENT LE SUCCESSEUR DE THOMAS TUCHEL : GRAHAM POTTER EST LE NOUVEL ENTRAÎNEUR DES BLUES

Ça n'a pas traîné. Au lendemain de l'annonce du limogeage de Thomas Tuchel, Chelsea a officialisé ce jeudi l'arrivée Graham Potter. Le technicien anglais de 47 ans s'est engagé pour cinq saisons avec les Blues. "Il va amener son coaching innovant au club", a souligné la formation londonienne dans un communiqué publié sur son site officiel. Depuis 2019, Graham Potter était sur le banc de Brighton, l'actuel quatrième de Premier League.



C'est en Suède, à Östersund qu'il avait guidé jusqu'en huitièmes de finale de Ligue Europa 2018 (ndlr : éliminé par Arsenal), que Graham Potter a lancé sa carrière d'entraîneur. Quatre ans plus tard, l'Anglais va prendre en main l'un des plus grands clubs d'Europe, qui a effectué un début de saison moyen en Premier League (6e) et perdu à la surprise générale sur la pelouse du Dinamo Zagreb (0-1) mardi soir en Ligue des champions.



"Je suis incroyablement fier et excité de représenter Chelsea, un club de football fantastique, a déclaré le nouvel entraîneur des Blues. Je voudrais aussi remercier sincèrement les dirigeants, les joueurs et les supporters de Brighton pour leur soutien lors des trois dernières années." "Son profil correspond à notre vision du club", a affirmé le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. Dans deux jours, Graham Potter sera déjà plongé dans le grand bain sur la pelouse de Fulham.