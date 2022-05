APRÈS LA FINALE LIVERPOOL - REAL MADRID - "NE JOUE PAS AVEC LUI" : VINICIUS, LA REVANCHE ÉCLATANTE DE L'ANCIEN BOULET

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 29 Mai 2022 à 19:53

A 21 ans, Vinicius Junior a déjà tout connu avec le Real Madrid. L'espoir, la frustration, la déception, la défiance, la rédemption et le sacre, samedi à Saint-Denis. Le Brésilien a vécu une carrière en accéléré et goûté, au meilleur des moments, la plus belle des revanches. Le voilà désormais entré de plain-pied dans la légende du plus grand club du monde.