APRÈS SON AGENCE À CASTORS, AUCHAN FERME SON SIÈGE À YOFF APRÈS UN CAS POSITIF

Le siège d’Auchan au Sénégal, sis à Yoff sur la route de l’ancien aéroport, sera fermé pour un temps. Pour cause, un des employés y a été testé positif au Covid-19. Selon un communiqué de la boite, " un collaborateur du siège a été testé positif " hier, vendredi 8 mai 2020.



Ainsi, poursuit le communiqué, « tous les collaborateurs considérés comme cas contact de ce dernier ont été identifiés et pris en charge par les autorités compétentes. Il convient aussi de mentionner qu’il n’a eu aucun contact avec les clients », précise Auchan, qui annonce avoir pris une série de mesures allant du confinement du cas infecté et sa prise en charge par les services du ministère de la Santé, à la désinfection totale et immédiate des locaux dès ce samedi.



Ceci intervient après la fermeture du supermarché Auchan Castors qui avait enregistré, il y a quelques jours, un cas.











































emediasn