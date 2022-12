ARGENTINE - FRANCE : LES BLEUS BATTUS PAR LES ARGENTINS DE LIONEL MESSI AUX TIRS AU BUT (3-3, 4-2 T.A.B)

Les Bleus sont tombés de leur trône et le monde s'est trouvé un nouveau roi. L'Argentine de Lionel Messi et de ses partenaires a remporté sa troisième Coupe du monde en venant à bout de la France en finale absolument folle (3-3, 4-2 t.a.b.). Longtemps hors du coup, les Français sont revenus dans le match grâce à un triplé de Kylian Mbappé mais ont fini par craquer lors de la séance fatidique. Forcément cruel et douloureux après un combat dantesque.