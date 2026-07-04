ARP- Ces faux diplômes révélés !

Le député Guy Marius Sagna a publiquement dénoncé l'existence de faux diplômes dans les dossiers de plusieurs agents de l’ARP, incluant un ancien membre du top management recruté entre 2022 et 2024. Selon le parlementaire, cette situation met en cause les procédures de recrutement et de contrôle de l'institution. Il a également fait état de démarches syndicales visant à s'opposer aux mesures de transparence prises par l'ancien Directeur Général, qui avait commandité un audit interne avant d'être démis de ses fonctions.



L'enquête interne et les vérifications auprès des écoles



Pour vérifier ces affirmations, Seneweb s'est rapproché d'une source administrative. Cette dernière confirme qu'une enquête approfondie a effectivement été menée auprès des établissements d'enseignement supérieurs concernés. Les réponses officielles fournies par ces écoles indiquent que les diplômes présentés par certains salariés n'ont pas été délivrés par leurs services et que ces derniers n'y figurent pas comme anciens élèves. Face au déroulement de cette enquête, plusieurs agents incriminés ont rejoint l'organisation syndicale pour obtenir sa protection.



Bien que les conclusions des établissements scolaires confirment les anomalies dans les dossiers du personnel, notre source apporte une précision de taille. "Pour le moment, aucune décision n'a encore été formellement prise quant au sort réservé aux agents mis en cause".



























































Igfm