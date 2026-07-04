Mali: des localités dans le nord et une prison dans le sud visées par des attaques coordonnées

Plusieurs localités maliennes se sont réveillées ce samedi avec des coups de feu nourris. Dans le nord, les attaques concernent au moins trois localités. Anefis est l'une des cibles des rebelles. D’après nos informations, des combats se déroulent actuellement à l’intérieur même de la ville, un verrou important pour se rendre à Kidal, conquise en avril dernier par le FLA. Des militaires russes alliés de l’armée malienne sont retranchés dans le camp de cette localité stratégique.



Coups de feu également à Aguelhok, toujours dans la région de Kidal. Un petit groupe de militaires russes et de maliens seraient aussi présents sur les lieux. Gao, la principale ville du nord du Mali, est également concernée par cette offensive coordonnée. Des coups de feux ont été entendus, mais on ne rapporte pas de combats dans la ville à ce stade. Même situation dans une quatrième localité, cette fois-ci dans le centre du Mali, celle de Sévaré.



Il s'agit, selon Mohamed Elmaouloud Ramadane, le porte-parole du Front de libération de l’Azawad (FLA) rebelles indépendantistes, de « la libération de l’Azawad qui commence ».



Au sud du Mali, à 60 km de Bamako c’est la prison de la localité de Kéniéroba qui a été attaquée par des hommes armés non encore formellement identifiés. De source pénitentiaire, plusieurs véhicules à l’intérieur même de cette prison ont été brûlés. S’agit-il d’une tentative de faire évader des prisonniers ? On ne le sait pas encore. Côté gouvernent, il y a eu un communiqué qui parle de « tentative d’attaques » dans les localités citées précédemment. Dans ces localités les rues sont désertes et les populations terrées chez elles.



Communiqué de l'armée



Il y a eu un premier communiqué laconique pour reconnaître qu'il y avait une tentative d'attaque dans quatre localités. Puis, un autre communiqué de l'armée a été rendu public et dit par exemple que les FAMA - les forces armées maliennes - ont repoussé les attaques et qu'à Sévaré, vingt terroristes sur moto ont été neutralisés et des équipements neutralisés. Ce ne sont pas des sources indépendantes et, par conséquent, on ne confirme pas encore cette information.



Deuxième information de l'armée. A Gao, un militaire malien de l'armée régulière aurait été tué et quatre autres blessés, alors que, selon toujours le même communiqué, six terroristes ont été neutralisés.



« Situation revenue à la normale dans la ville de Gao »



Joint en début d’après-midi, ce samedi 4 juillet, par la Rédaction Fulfulde de RFI à Dakar, un témoin anonyme de Gao nous décrit la situation dans la ville.



« On a été réveillés à 5h00 du matin par des tirs dans la ville, des tirs d’obus et des tirs d’armes à feu. Tout monde s'est levé, ce matin. Un obus est tombé non loin de chez nous. On voyait la fumée partout. J’ai appris que l’obus était tombé sur la maison d'un voisin et qu'il se trouve actuellement à l'hôpital. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus, vu que personne n’a pu sortir de chez soi. Depuis 5h00 jusqu'à 7h00 et 8h00, on a entendu des tirs. Les forces armées ont été mobilisées partout. On les voit courir de gauche à droite. Maintenant, c’est plus calme et les militaires nous on dit de rester chez nous, mais à Gao, les gens sont habitués à ces choses-là. »





















































`Rfi