Football : La CAF ouvre officiellement les candidatures pour l’organisation des CAN 2028, 2032 et 2036

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2027 approche à grands pas et se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027, la CAF se tourne déjà vers les prochaines éditions. L’instance dirigeante du football africain a en effet invité a invité ses associations membres (représentant 54 pays africains) à soumettre des candidatures pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF (« CAN ») en 2028, 2032 et 2036.





Après avoir préciser qu’un nouveau système d’appels d’offres transparent a été introduit pour sélectionner les futurs organisateurs, la CAF rappelle l’organisation d’une compétition des équipes nationales masculines chaque année sauf les années de Coupe du monde.









































































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