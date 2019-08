ARRESTATION DES MEURTRIERS DE L’ADJUDANT-MAJOR TAMSIR SANE Comment la gendarmerie a décapité le gang

Après la tristesse, le deuil et la colère, l’heure est à la jubilation au sein de la maréchaussée. Avec le sentiment du travail bien accompli. Une semaine après l’attaque de l’agence de Poste-finances de la ville de Koumpentoum, au cours de laquelle l’Adjudant Major Tamsir Sané, Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de ladite ville, a trouvé la mort, les gendarmes ont décapité le gang qui a fomenté le braquage meurtrier raté. En effet, dès la survenue de l’événement tragique, la haute hiérarchie a lâché sur les traces des braqueurs l’élite de la gendarmerie.



Ainsi, une opération de grande envergure a démarré sous l’égide du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intégration (GARSI), avec l’appui des agents de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane et des éléments la légion-Est de la gendarmerie. Les grandes opérations de ratissage menées ont conduit à de nombreuses arrestations, dans cette partie du Sénégal oriental. Au fil des jours, 19 personnes dont des femmes ont été arrêtées dans différentes localités de la zone. Selon une note laconique de la division de l’information et de la communication de la gendarmerie, dans ce lot figure une bande de 7 personnes qui ont activement participé à ce braquage.



‘’Peul bou rafet’’, le chef de gang, passe aux aveux



Selon nos informations, l’arrestation des meurtriers de l’Adjudant Major Sané est le fruit de l’abnégation des forces de l’ordre qui n’ont pas lâché l’affaire, malgré de nombreuses tentatives infructueuses. Mais l’expérience et le savoir-faire aidant, ils ont rapidement flairé la bonne affaire, lorsqu’ils ont la main sur un des membres du gang. Sentant qu’ils avaient affaire à un potentiel suspect, ils ne l’ont plus lâché. Selon nos interlocuteurs, il a été cuisiné sans relâche, jusqu’à ce qu’il cède et passe aux aveux. C’est ce premier suspect qui a vendu le reste de la bande. Il a livré toutes les informations pouvant conduire à l’arrestation de ses acolytes.



Munis de ces renseignements, les gendarmes ont alors décidé de frapper vite et fort. C’est dans la nuit vers 4 h du matin qu’ils ont quadrillé les différents lieux d’habitation des suspects et procédé à leur arrestation. Procédant par surprise, ils les ont cueillis un à un, dans les villages environnants. Autant dire que la pêche a été bonne, puisqu’au-delà des arrestations, les enquêteurs ont obtenu des aveux. C’est le cas du meurtrier qui a avoué avoir tué le commandant de la brigade de Koumpentoum. Le cerveau de la bande a aussi avoué. Il se fait appeler ‘’Peul bou rafet’’ et porte une marque distinctive, à savoir une dent en or. Il s’agit d’un redoutable bandit bien connu des archives judiciaires. Par contre, un huitième membre de la bande est en fuite. Il est activement recherché.



Lors des arrestations, les forces de sécurité ont mis la main sur quatre motos, du matériel de braquage et des armes blanches. Les investigations ont également montré que les bandits n’avaient pas l’intention de tuer. Lors de l’attaque de l’agence, dit-on, ils étaient munis de fusils à plomb.



Un gang de professionnels



Il ressort également des éléments de l’enquête que les braqueurs sont loin d’être des amateurs. Qu’ils n’en étaient pas à leur premier coup d’essai. Selon des confidences, lors de la tentative de braquage, ils ont poussé le professionnalisme jusqu’à laisser leurs téléphones chez eux. Il s’agit d’individus qui menaient grande vie, plutôt à l’aise financièrement. D’ailleurs, dit-on, à l’exception de l’un d’eux, tous sont polygames.



On apprend aussi qu’il s’agit d’une bande bien organisée qui, sans doute, a bénéficié de complicité pour savoir qu’il y avait de l’argent dans le coffre de l’agence, cette nuit-là. L’enquête devrait permettre de mettre la main sur ce ou ces potentielles complices.



Il faut ici tirer un chapeau à la gendarmerie qui a fait preuve d’un professionnalisme certain et su utiliser les bons subterfuges pour endormir les bandits et procéder à leur arrestation. Puisqu’ils avaient pris la tangente, après leur forfait. La tournure des événements les ont fait revenir et baisser la garde.



Ces arrestations interviennent le lendemain de l’appel Chef de l’Etat qui, lors du dernier conseil des ministres, a demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces Armées de prendre des dispositions afin de retrouver, dans les meilleurs délais, les malfaiteurs et criminels qui seront punis conformément à la loi.



L’adjudant-major Tamsir Sané était à la tête de la brigade de la gendarmerie de Koumpentoum, depuis 2 ans. Il y a une semaine, dans la nuit du jeudi au vendredi, il est tombé sur le théâtre des opérations, au cours d’une tentative de cambriolage. Vers 4 h du matin, une bande de 5 malfrats a attaqué l’agence de Poste-finances située sur la route nationale.



Les visiteurs sont arrivés à bord d’un véhicule. Mais les gendarmes sont rapidement intervenus, puisque leurs locaux se situent à quelques jets. Le commandant de la brigade a pris la tête des opérations. Mais un comité d’accueil les attendait. Car les assaillants n’ont pas hésité à ouvrir le feu. L’Adjudant Major Sané a été touché à la tête. Il a rendu l’âme sur le coup. Deux de ses hommes ont été blessés. L’un à la jambe, l’autre à la main. Il y a eu une quatrième victime, en la personne du vigile de l’agence qui a reçu une balle à l’épaule.

















CHEIKH THIAM (Enquête)