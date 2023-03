ARRESTATION - Ibrahima Guéye « Nayler » recherché depuis quelques jours est finalement tombé.

Qui pour formuler des prières à l’endroit d’Ousmane Sonko lorsqu’il se décidera à aller répondre au tribunal de Dakar ? Une chose est claire ! ibrahima Guèye « Nayler » ne sera pas disponible à moins qu’il ne le fasse à distance et plus précisément de la prison. En effet, le marabout, originaire de Touba, vient d’être arrêté quelques jours après ses sorties dans la presse attaquant le président de la République et sermonnant la police et la gendarmerie. L’homme , il y a 4 mois , avait choisi de baptiser son fils au nom d’Ousmane Sonko pour marquer son attachement au leader de Pastef.

















































































