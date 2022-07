ARRÊT SUR IMAGE- Le pied de nez de l'activiste Akhenaton Aton après le face à face d'hier entre Macky et certains jeunes

Dakarposte publie in extenso la réaction sur facebook du célèbre Ousseynou Seck plus connu sous le pseudo Akhenaton Aton .

Ce activiste, établi en France, et qui ne porte pas, du tout alors Macky Sall et son régime dans son coeur, fait ainsi allusion à ce machin, pardon cette trouvaille intitulée "Joko ak Macky" à l'actif du pouvoir.

Hier, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif a reçu à la Présidence de la République des jeunes, triés sur le volet, aux fins d'échanger avec eux. Une manière subtile de les "draguer" en prélude aux décisives législatives.