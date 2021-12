ARRETÉ :Interdiction de porter des armes du...(DOCUMENT)

Rédigé par Dakarposte le Lundi 20 Décembre 2021 à 01:15 Rédigé par Dakarposte le Lundi 20 Décembre 2021 à 01:15

Afin que nul n'en ignore, dakarposte publie in extenso cet arrêté signé par le ministre de l'Intérieur Antoine Diome. Comme vous le voyez sur le document, il est formellement interdit sur l'ensemble du territoire national, dans la période allant du 20 décembre 2021 au 20 février 2022, le port d'armes de toutes catégories et de matières explosives. Cette interdiction est applicable aux nationaux ainsi qu'aux étrangers ayant leur résidence habituelle au Sénégal et titulaires de Permis de port d'armes.