ARRIVÉE DE LA DÉPOUILLE À TOUBA : ABC INHUMÉ À BAKHIYA

Le cortège funèbre de Me Alioune Badara Cissé dit ABC est arrivé à Touba. La dépouille de l’ancien médiateur de la République et membre-fondateur de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir) sera inhumée dans la ville sainte, ce dimanche, après-midi. L’ancien ministre des Affaires étrangères est décédé des suites de la Covid-19, hier samedi, 28 août, à l’hôpital Principal de Dakar.



Parents, amis et proches dont ses compagnons de parti, le ministre-conseiller spécial du président de la République, Mor Ngom, le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, le ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du Désenclavement, Mansour Faye, le président du collège de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abou Abel Thiam, l’ancien bras droit de Macky Sall, Moustapha Diakhaté, entre autres, l’accompagneront jusqu’à sa dernière demeure.







Fervent mouride, il reposera à Touba, auprès de son fils, Abdoulaye Néné Cissé tué aux États-Unis, lors d’un cambriolage, et décédé des suites d’une blessure par balle à la poitrine.

Saint-Louis, la ville natale d’ABC, pleure un de ses plus dignes fils.













































emediasn