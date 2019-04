ARRIVÉE DU PRÉSIDENT RWANDAIS PAUL KAGAMÉ À DAKAR

Le président rwandais Paul Kagamé est arrivé à Dakar lundi peu après 14h30, pour prendre part mardi à la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall, réélu pour un second mandat le 24 février dernier.



A son arrivée à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, le président Paul Kagamé a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue sénégalais Macky Sall.



Les deux chefs d’Etat ont ensuite eu droit aux honneurs d’un détachement militaire.



Le ballet des Chefs d’Etat et de gouvernement se poursuit à l’aéroport militaire après l’arrivée, en fin de matinée, des présidents guinéen Alpha Condé, libérien Georges Weah et éthiopien Sahle-Work Zewde, ainsi que du chef du gouvernement ghanéen Yaw Osafo Maafo.



Le chef de l’Etat burkinabè Roch Marc Christian Kaboré avait été le premier dirigeant africain à fouler dimanche le sol du Sénégal, sur les treize chefs d’Etat et de gouvernement attendus à cette cérémonie de prestation.



L’arrivée de Roch Marc Christian Kaboré avait été suivi dans l’après-midi par celle du président malagache Andry Rajoelina.



La cérémonie d’investiture de Macky Sall est prévue au Centre des expositions du pôle urbain de Diamaniadio, dans le département de Rufisque.



