AS PIKINE | LAMINE DIAGNE NOMMÉ NOUVEL ENTRAINEUR POUR RELANCER L’ÉQUIPE

L’AS Pikine a officiellement désigné Lamine Diagne comme son nouvel entraîneur, après la séparation à l’amiable avec Joseph Senghor. Ce changement a été annoncé ce mardi, dans un contexte où le club lutte pour sortir de la dernière place de Ligue 1 sénégalaise.



Lamine Diagne, entraîneur adjoint de l’équipe nationale U17, prend ainsi les rênes du club de la banlieue dakaroise. Fort d’une expérience enrichissante acquise notamment à Génération Foot, l’AS Douanes et le Stade de Mbour, Diagne est attendu pour insuffler un nouvel élan à une équipe en difficulté.



L’AS Pikine espère que ce changement de leadership aidera à redresser la situation et à amorcer une remontée dans le classement. Lamine Diagne se voit ainsi confier une mission délicate : stabiliser le jeu de son équipe et redonner espoir aux supporters, alors que la saison bat son plein.





























































































Rts