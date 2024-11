ASSEMBLÉES ANNUELLES FMI ET BANQUE MONDIALE : LE SENEGAL DEMONTRE SON ATTACHEMENT A LA TRANSPARENCE EN MATIERE DE GOUVERNANCE

Le Sénégal a participé aux Assemblées annuelles 2024 du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. L’Assemblée s’est déroulée du 21 au 26 octobre 2024. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, on peut lire : « lors de ces Assemblées annuelles, le Sénégal a entretenu une communication responsable vis-à-vis des partenaires, investisseurs et institutionnels pour informer juste sur le processus de transparence engagé par le Gouvernement afin de préserver la confiance dont notre pays jouit au sein de la communauté des partenaires ».

Ces Assemblées, notent les rédacteurs du communiqué, ont été d’intenses moments d’échanges profonds et de dialogue constructifs sur l’engagement du Sénégal pour la transparence et la redéfinition de ses engagements en matière de bonne gouvernance.



