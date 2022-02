ATHLÉTISME : 42 PAYS ONT ANNONCÉ LEUR PRÉSENCE AUX CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

D’une trentaine de pays au départ, le nombre de fédérations ayant manifesté leur intention de participer aux 22-èmes championnats d’Afrique d’athlétisme prévus du 8 au 12 juin à Saint-Pierre, en Ile Maurice, est passé désormais à 42, a appris l’APS auprès de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA).



‘’Trois pays, à savoir la Tanzanie, Erythrée et le Soudan ont exprimé leur volonté de participer sans avoir soumis leur dossier’’ à l’Association mauricienne d’athlétisme, a précisé la direction générale de la CAA à la date du 23 février dernier.



Le Comité d’organisation attend des signes de neuf autres associations membres de l’instance dirigeante de l’athlétisme continental, indique la même source.



Mais, au vu du deadline fixé au 2 mai prochain, ces fédérations membres sont encore éligibles pour prendre part à ces championnats.



L’édition précédente, programmée en 2020 et en 2021 à Alger (Algérie) puis à Lagos (Nigeria), n’avait pu se tenir, à cause de la pandémie de Covid-19.



En 2018 à Asaba, au Nigeria, le Sénégal qui fait partie des pays ayant annoncé leur participation aux 22-èmes championnats d’Afrique, était rentré bredouille.



































