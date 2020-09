ATTAQUES TOUS AZIMUTS : MACKY MET BENNO EN ORDRE DE BATAILLE

Le président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar a réuni, en mode visio-conférence, sa grande coalition presque au complet, sans bien sûr la coalition Macky 2012 en proie à des divisions. D’après L’AS, il y avait quasiment tout le monde : Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye, Pape Demba Sy, Cheikh Tidiane Gadio, Souleymane Ndéné Ndiaye, Robert Sagna, Souty Touré, Papa Samba Mboup, Landing Savané, Souty Touré, Farba Senghor, Abdoulaye Baldé etc. Il s’agissait pour Macky Sall de présenter des condoléances à certains de ses alliés, à l’image des libéraux qui ont perdu Cheikh Sadibou Fall, et faire le point des activités politiques et gouvernementales de la mouvance présidentielle.

Sous la direction du secrétariat exécutif permanent de Benno, la réunion, qui a duré de 18h à 23h, s’est penchée sur les questions de l’heure, notamment la gestion des inondations, le dialogue politique et la Covid-19.. Une rencontre marathon qui a permis aux différents orateurs de saluer son sens d’ouverture, de lui tresser des lauriers sur sa gestion de la covid-19, mais aussi de faire le serment de continuer leur compagnonnage avec lui. Le président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar en a profité pour aborder les questions liées à la sécurité au Mali, mais aussi et surtout sur les inondations et les résultats de la commission du dialogue politique qui vient de boucler ses séances mercredi dernier.