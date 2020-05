AUDIO - PREMIERS TÉMOIGNAGES APRÈS LE MEURTRE DE KHADY DIOUF (70 ANS)

Après la mort atroce d’une dame, âgée de 70 ans, à la cité Air France à Kounoune, dans le département de Rufisque, les témoignages se succèdent et se ressemblent. Toutes les premières suspicions convergent vers sa belle-fille. Cette dernière est accusée d’avoir atrocement tué sa belle-mère avec qui elle vivait seule dans la maison. Selon la fille de la défunte, la femme de son frère avait l’habitude de proliférer des menaces envers sa maman. Des propos que confirme le délégué de quartier, Ibrahima Ndiaye.



« La dernière fois que je suis venu dans la maison pour arranger leur problème, ce sont les voisinages qui m’avaient appelé pour me demander d’intervenir sinon elle allait frapper la dame », a révélé M. Ndiaye après l’incident. Le délégué de quartier de poursuivre : « ce jour-là, j’ai failli la frappé, parce que, la fille était d’une arrogance inimaginable. Je me demandais même si elle jouissait de toutes ses facultés mentales ».



Ce jour même des faits, la fille de la défunte, Ami Pouye, qui vivait dans la maison depuis trois mois, était partie à Rufisque pour chercher des médicaments de diabète pour sa maman. C’est durant son absence que la jeune fille, qui se trouve être un membre de leur famille, aurait commise son acte criminel avant de s’enfuir.