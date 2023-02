AVANT LEIPZIG - MANCHESTER CITY : CHRISTOPHER NKUNKU À CHELSEA, TOUJOURS UNE BONNE IDÉE ?

Cela doit être un nouveau pas en avant dans la carrière de Christopher Nkunku. Bien que rien ne soit officiel, l'attaquant français est annoncé du côté de Chelsea à partir de la saison prochaine. Le spécialiste transfert Fabrizio Romano qualifie l'affaire de "signée à 100%". Du côté du club allemand, on s'était aussi fait une raison cet hiver, "malheureusement, les choses sont très claires avec Chelsea" assurait le directeur sportif Max Eberl à Bild TV. C'était il y a à peine plus d'un mois, le 16 janvier dernier. L'avenir de Nkunku ne semble désormais plus si limpide, à l'aube du huitième de finale aller de la C1 mercredi contre Manchester City.



Le Tricolore devrait ne pas être sur la pelouse au coup d'envoi, et la tendance est même davantage celle d'un forfait pour Christopher Nkunku, tout juste revenu de blessure samedi dernier en Bundesliga. "'Cristo' n'a pu participer qu'à une partie de l'entraînement, parce qu'il a déjà réagi musculairement, après la charge de travail qu'il a eue contre Wolfsburg, a expliqué son entraîneur Marco Rose mardi en conférence de presse. Il était clair pour nous qu'il ne pouvait pas débuter la rencontre face à Manchester City. Maintenant, il va falloir voir comment évoluent ces problèmes, et voir s'il peut simplement être parmi nous demain."



Son absence serait un coup sérieux pour Die Rotten Bullen, privés du meilleur buteur de leur histoire en Coupes d'Europe. Pour Nkunku, ce serait une opportunité manquée de motiver son arrivée en Premier League. L'ombre d'un doute persiste toutefois…



LES ÉTOILES NE SONT PLUS ALIGNÉES

Depuis les premières annonces du transfert avant même l'ouverture du mercato hivernal mi-décembre, c'est comme si tout se refusait désormais à ce mariage de raison entre Christopher Nkunku et Chelsea. Exceptionnel la saison dernière, et de nouveau sur de grosses bases en première partie d'exercice (12 buts lors des 14 premières journées, trois réalisations en C1), le joueur de 25 ans semble paré pour graviter dans des galaxies plus prestigieuses encore. Quoi de mieux alors que de rejoindre l'Angleterre et sa Premier League si dense en talents ?

Depuis, Nkunku a raté la Coupe du monde dans une malchance terrible, blessé lors du dernier entraînement des Bleus avant le départ pour le Qatar. A peine revenu en jeu, et de fort belle manière samedi à Wolfsburg (passe décisive en à peine 20 minutes de jeu), sa possible absence ce mercredi pour un problème musculaire pourrait repousser un peu plus son retour en puissance. De quoi faire hésiter Chelsea au moment de finaliser le deal avec le Français ? La réciproque est peut-être encore plus vraie.



Nkunku devait s'engager avec un Chelsea nouvellement racheté, aux moyens aussi illimités que son ambition. Le voilà désormais promis à rejoindre l'actuel 10e de Premier League, en crise profonde de résultats en dépit d'investissements colossaux et dont on a encore du mal à voir là où ils doivent mener les Blues… Et Christopher Nkunku lui-même. Mason Mount, Kai Havertz, Christian Pulisic, et désormais depuis cet hiver João Felix (prêté, pour le moment), Noni Madueke ou encore Datro Fofana : le secteur offensif déborde de ressources dans l'axe de l'attaque. Et au cas où Nkunku servirait de dépannage dans le couloir gauche comme il le fait parfois à Leipzig, Mykhaylo Mudryk a également débarqué ces dernières semaines à Stamford Bridge.

Pour s'offrir des garanties de temps de jeu, on repassera. D'autant plus si les coéquipiers de N'Golo Kanté venaient à être absents de la moindre Coupe d'Europe la saison prochaine. L'incertitude autour de la place de Graham Potter sur le banc de Chelsea donne un peu plus des airs de chaos à la situation sportive du club. L'ancien technicien de Brighton possède pourtant une empreinte tactique très fluide sur ses équipes qui pourrait convenir au joueur de demi-espaces qu'est Nkunku. A moins que Thomas Tuchel ne retrouve les Bleus, et pousse pour retrouver son ancien joueur au Paris Saint-Germain, qu'il avait déjà essayé de faire venir à Chelsea l'été dernier. Suffisamment convaincant pour boucler l'opération comme prévu ?