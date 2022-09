Abdou Ahad Ndiaye Pastef dénonce et exige la libération de Outhmane Diagne et Papito Kara, membres..

Le coordonnateur de la "Mafia Kacc Kacc" Outhmane Diagne et Papito Kara ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt dans l'affaire du détournement des " Unes " des quotidiens de la presse privée. Abdou Ahad Ndiaye, membre du parti Pastef de la commune de Louga, dénonce "la détention arbitraire" des mises en cause et une justice à double vitesse. Ce dernier exige leur libération immédiate sans conditions.