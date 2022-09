Abdou Karim Guèye et Cheikh Oumar Diagne: Deux cavaliers seuls à l’oubli

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 28 Septembre 2022 à 19:13

Lundi 12 septembre 2022, au moment où tous les regards étaient tournés vers l’Assemblée nationale, Pr. Cheikh Oumar Diagne et l’activiste Abdou Karim Guèye étaient placés sous mandat de dépôt. Via « teléyoutube », le juge d’instruction Mamadou Seck les a inculpés pour diffusion de fausses nouvelles relatives au décès de l’Imam Alioune Badara Ndao. Leurs propos avaient été jugés délictuels par le procureur de la République, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye « Xrum Xaxx » ayant accusé l’Etat d’avoir abrogé la vie de l’Imam Ndao de Kaolack durant son séjour carcéral.



En tout cas, « Le Témoin » quotidien a appris que ce n’est pas demain la veille de leur libération, du fait que leur dossier risque de pourrir en instruction. Autrement dit, ils vont devoir prendre leur mal en patience à la prison de Sébikotane. Car, sauf miracle, leur audition dans le fond ne pourrait se faire qu’après les vacances judicaires, en novembre prochain. Parce qu’en cette période hivernale, les tribunaux ne sont pas totalement fermés, mais fonctionnent globalement au ralenti. Et les audiences se limitent aux affaires urgentes. Ne comptez surtout pas sur les leaders de l’opposition, pour faire des manifestations de soutien ou de pression en faveur de Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye « Xrum Xaxx ». Car selon un leader de l’opposition, ces deux hommes ont fait cavaliers seuls en s’exprimant hors cadre, c’est-à-dire en dehors des mots d’ordre de l’opposition.

Mamadou Ndiaye