Abdou Ndiaye, Libass Basse et Oumar Sow annoncés dans le cabinet Présidentiel

C'est en substance l'information glanée de bonnes sources. Nous avons en effet appris que le trio suscité serait dans les tablettes du Président de la République. En termes moins sibyllins, nos radars fureteurs tiennent de sources concordantes que Mamadou Libass Basse, Abdou Ndiaye et Oumar Sow (sur l'image) devraient sauf revirement intégrer le prestigieux cabinet Présidentiel.

Ils sont connus comme des proches parmi les plus proches de celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif.

Qui plus, Libass Bass, Abdou Ndiaye et Oumar Sow , certes jeunes responsables de l'APR, ont abattu un travail titanesque lors de la dernière campagne électorale pour le triomphe de leur leader de Président. En quoi faisant? Eh bien, pour reprendre ce terme fort usité par l'autre, ils ont retroussé les manches pour faire de la proximité. C'est donc tout à fait normal qu'ils soient gratifiés.

Selon nos sources, Abdou Ndiaye pourrait se faire nommer ambassadeur itinérant, au même titre que Libass Basse quant à Oumar Sow "il est probable qu'il reprenne son poste dans le cabinet du Président"



Joint par dakarposte, le trio en question, comme s'il s'est passé le mot, a refusé de communiquer sur cette information.



Affaire à suivre