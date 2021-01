Abdoul Mbaye, Pdt ACT : « La dictature vers laquelle s'achemine le Sénégal, sera certes méchante mais aussi bête et incompétente »

En effet, au moment où l'on s'apprête à étudier l'éventualité de la mise en œuvre de cette loi citée précédemment, le patron de l'alliance pour la citoyenneté et le travail, s'exprimant à travers un tweet, dénonce ce qu'il considère comme un recul démocratique.



"Le recul démocratique organisé par Macky Sall conduit vers une dictature", s'indigne l'ancien Premier ministre. Considérant que même une loi liberticide peut être bien rédigée et conforme à la Constitution, Abdoul Mbaye soulignera, par contre que "la dictature sénégalaise sera certes méchante mais aussi bête et incompétente".