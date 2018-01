Abdoul Mbaye ancien Premier ministre : " Je perds un père et un ami "

Au cours de cette nuit le khalife de Touba et des Mourides nous a quittés. C’était un saint homme dans le sens le plus fort de ces termes ; c’est ainsi que je pense pouvoir faire prendre conscience à mes compatriotes de l’immense perte qui nous affecte. Sa grande discrétion, son extrême simplicité, même son parler bas, étaient la conséquence de la grande partie de son existence et de sa vie qu’il consacrait à Dieu. C’était aussi un sage. Il était et restera un modèle de réserve et d’équilibre par ses interventions publiques parmi les chefs religieux du Sénégal. A trois reprises et en présence de deux témoins il m’a dit qu’il me considérait comme fils et ami pour une raison qui existait mais dont il ne m’a pas livré le secret. Je l’informais de tout ce qui me concernait et recueillais ses prières avant toute grande décision. Je perds donc un père et un ami, et nous sommes nombreux au sein de la communauté musulmane du Sénégal et d’ailleurs à être devenus cette nuit orphelins. Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à toute la communauté musulmane du Sénégal, à tous nos compatriotes, à toute la Ummah. Puisse le Tout Puissant (SWT) le couvrir de sa miséricorde infinie et lui ouvrir toutes grandes les portes de son Paradis.