Abdoul Mbaye après la sortie d'Ismaïla Madior Fall sur le Cc : "Je suis dégoûté!"

La polémique sur le rejet du recours introduit par l'opposition parlementaire relatif au nouveau Code pénal (Cp) et Code de procédure pénale (Cpp) par le Conseil constitutionnel est loin de s'estomper. Alors que le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2d) a jugé illégale le décision rendue par les sages, le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall a pris leur contrepied. Selon lui, cette juridiction devait être félicitée.



Président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, Abdoul Mbaye a réagi, sur Twitter, ce dimanche 25 juillet, suite aux propos du Professeur agrégé de Droit constitutionnel. "Ce Ismaïla Madior Fall finira bien par avoir cette place au Conseil Constitutionnel qu'il cherche manifestement à tout prix. C'est pourquoi, il confond délibérément composition nécessaire du Conseil et quorum légal pour statuer. Je suis dégoûté !", peste-t-il.



























