Abdoul Mbaye face au juge le 18 juin

L'affaire tombe mal pour l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, au premier front contre le régime depuis l'enquête de la Bbc mettant en cause l'État, Bp, Frank Timis et Aliou Sall. Selon Libération, le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) sera devant la deuxième chambre de la Cour d'appel, le 18 juin prochain, pour répondre des délits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie.



Le dossier avait été évoqué récemment avant d'être renvoyé à cette date pour plaidoiries. Abdoul Mbaye avait été relaxé en première instance, mais le parquet et son ex-épouse Aminata Diack avaient fait appel. Du coup, le dossier se jouera en deuxième round devant la Cour d'appel. Pour rappel, Abdoul Mbaye avait été inculpé et renvoyé devant le tribunal correctionnel par le doyen des juges.

























seneweb