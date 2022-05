Abdoul Mbaye sur le ralliement des maires : « La dignité des politiciens sénégalais est de bas prix »

Plusieurs maires élus sous les couleurs Yewwi Askan wi ont rejoint le camp présidentiel. Et c’est le Président de la république Macky Sall , qui coordonnait cette opération débauchage. Mais pour son ancien premier ministre, Abdoul Mbaye, c’est une mauvaise image pour le Sénégal et un coup dur pour la démocratie.







« Tout compte fait ce régime a compris que corrompre des maires élus par transhumance coûte moins cher et est plus efficace qu’une campagne électorale pour faire élire ses propres candidats rejetés par les populations. La dignité des politiciens sénégalais est de bas prix », regrette, Aboul Mbaye.











































dakarmatin